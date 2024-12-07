Угальде — о безголевой серии в прошлом сезоне: «Старался сохранять спокойствие»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде вспомнил о своей длительной серии без голов в прошлом сезоне.

«Старался сохранять спокойствие. В прошлом сезоне у меня было не так уж много моментов. Мне в принципе редко удавалось хотя бы оказаться на ударной позиции», — заявил Угальде пресс-службе «красно-белых».

Футболист признался, что его растаивала неудачная серия, но все же этот период стал полезным опытом.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде забил уже 16 мячей и трижды ассистировал партнерам в 22 встречах во всех турнирах.