Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: Такому «Зениту» «Спартак» наколотил бы пять мячей» эксклюзив

07 Декабря 2024 • 20:25 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Акрон

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Зенита» от «Акрона».

- Поражение от «Акрона» для вас сенсация?

- Нет. Особой сенсации не было. Все к этому шло. Мне кажется, в «Зените» назрели большие перемены, которые надо было делать раньше. Вышли абсолютно безразличные к футболу люди. Вы посмотрите на их лица, на их позы. Что Клаудиньо, что Вендел, что Мантуан. Они даже на лавке сидят абсолютно безразличные. Им плевать на то, что происходит. Они уже в Бразилии в отпуске. Тренерский штаб не может не видеть такое отношение к футболу. Надо было делать выводы.

- Какие?

- Ставить тех, кто давно сидит на лавке. Нет, Семак ставит бразильцев, потому что у них есть индульгенция, они ведь иностранцы, купленные за большие деньги. Зачем вышел Клаудиньо? Он все провалил. Или Родригао? Он не играл, а тут Семак берет и его ставит. Видно, что он абсолютно не готов к матчам. Эти два поражения должны пойти на пользу «Зениту». Руководству надо делать выводы из этого всего и обновлять команду. Надо убирать тех, кто не хочет играть и откровенно сдал свои позиции. Необходимо делать новый состав. А может и по тренерскому штабу что-то решать. На Семака смотришь, он после каждого поражения говорит: «Ну, не забили, что теперь? Забьем в следующий раз». Такое отношение у тренера. Видно, что он переживает, но говорит такие вещи, как будто он не тренер, а сторонний наблюдатель. Ты главный тренер и должен решать что-то заранее, не говоря уже по ходу матча, если команда проигрывает. Но этого нет. Поэтому мне кажется, что руководству клуба надо принимать серьезные меры за зиму.

- У вас уже исчерпан кредит доверия к Семаку?

- Пропала мотивация как у игроков, так и у тренерского штаба. Я понимаю «Локомотив», у которого моральная усталость. Но там молодые ребята, а здесь опытные мастера. Шестикратные чемпионы. Они просто стали безразличны к игре. А в полноги сейчас никого не обыграешь. Не случайно и «Крылья Советов», и «Акрон» так легко победили. А если бы это был матч со «Спартаком»? Он бы пять штук наколотил такому «Зениту». Более слабого «Зенита» я давно не видел.

- Насколько глобальными должны быть изменения в составе, о которых вы говорите?

- Процентов на семьдесят надо обновлять состав. Клаудиньо, Вендела, Родригао, Мантуана надо продавать и находить новых молодых ребят. Надо посмотреть на свои резервы. «Зенит» забыл, как работать с собственными резервами. Он не ориентирован на свою школу. Из нее нет никаких новичков. Для меня, как петербуржца, эта команда чужая. Я с удовольствием за нее болел, когда там играл Аршавин, Быстров, Малафеев, Кержаков, Денисов. Они были наши, и мы за них болели. Даже Зырянов или Горшков, которые не были питерцами, и то становились нашими. А это чужая команда, чужие люди, абсолютно безразличные. Им плевать на результат. Наверное, «Зенит» и в этом году станет чемпионом, но этот звоночек, который сейчас прозвенел - серьезная вещь. Надо вносить в команду изменения.

- Почему вы так уверены, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне?

- Потому что у него большой ресурс: кадровый, финансовый. Дело в том, что бразильцы, которые находятся в команде, играть умеют. Может, по весне они выйдут играть в удовольствие и добьются своего. Но мне кажется, что с этим составом надо уже расставаться.

Реклама


- Многие эксперты отмечают, что чемпионскую игру сейчас показывает «Спартак». У него есть шанс навязать конкуренцию «Зениту»?

- Станкович показал себя сильным тренером. Я боялся, что это будет второй Абаскаль, когда он начал тасовать состав. А он постепенно выстраивал игру. И мы сегодня видим уже не первый такой матч команды, а пятый или шестой. «Красно-белые» вполне могут побороться за самые высокие места, если, конечно, там ничего не придумают. Руководители «Спартака» часто принимают поспешные решения. Непонятно, кто сейчас придет спортивным директором. Они опять хотят взять какого-то иностранца. Возьмите русского специалиста. У нас их много. Но возьмут иностранца, а тот начнет своих приводить, что-то навязывать. Все будет зависеть от главного тренера, как он себя поставит. Если он сохранит этот состав и подготовит команду, она составит конкуренцию «Зениту».

Елена Григорьевская

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Николай Наумов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
20:46
Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим
20:34
Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ
20:29
Непомнящий: «Зенит» находится под таким давлением, с которым не справляется» 1
20:25
Наумов: Такому «Зениту» «Спартак» наколотил бы пять мячей» 1
19:51
Футболисты «Крыльев Советов» пошли против клуба
19:36
Лусиано: «Думаю, руководство и тренеры всё понимают» 1
19:35
Дзюба ответил, почему не праздновал гол «Зениту» 1
19:30
Дзюба прокомментировал свой гол «Зениту»: «Я добился всего»
19:29
Ахметов: «Что говорил Семак – останется в раздевалке» 2
19:04
Лончар – лучший игрок сенсационного матча «Зенита» и «Акрона»
18:58
Салихова: «Спартак» может сбросить «Зенит» с пьедестала» 1
18:53
Сёмин: «У Соболева нет никаких выдающихся данных»
18:51
Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения 2
18:48
«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до двух очков
18:46
«Акрон» второй раз в сезоне обыграл «Зенит»
18:44
«Зенит» потеряет лидерство в РПЛ перед зимним межсезоньем при одном условии 2
18:35
Фиаско «Зенита»: чемпион пропустил от Дзюбы и проиграл второй домашний матч кряду 7
18:08
Вендел заработал дисквалификацию на матч с ЦСКА
17:38
Дзюба впервые за 6 лет забил «Зениту»
17:38
Дзюба вплотную приблизился к рекорду Кержакова
17:34
«Зенит» установил любопытный клубный антирекорд в чемпионате России
17:24
Дзюба не стал праздновать гол «Зениту», но его все равно освистали
17:21
Андрей Мостовой забил шесть голов в сезоне за «Зенит», четыре из них – «Акрону»
17:18
Дзюба забил «Зениту», «Акрон» снова ведёт
16:59
Андрей Мостовой сравнял счёт в матче «Зенит» - «Акрон»
16:47
«Акрон» открыл счёт на 10-й минуте матча с «Зенитом»
16:34
Дзюба с капитанской повязкой выведет «Акрон» на битву с «Зенитом»
16:32
Семак: «Что касается Дзюбы, все всегда стараются сыграть на максимуме и победить»
16:00
«Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 24
15:17
Глушенков и Кассьерра – в основе «Зенита» на последний матч года в РПЛ
02:08
Зенит - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Декабря
20:56
Рианчо оценил трансфер Соболева для «Спартака»
20:51
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:40
Борис Игнатьев оценил Глушенкова
19:54
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
19:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Акрон РПЛ — 7 декабря 2024
15:56
Семшов дал совет Соболеву
15:38
Семшов ответил, считает ли «Зенит» главным фаворитом на чемпионство
14:36
Канчельскис — о Соболеве: «Роль запасного игрока может сломать его окончательно»
12:49
Ставка и прогноз на матч Зенит — Акрон чемпионата России — 7 декабря 2024
11:15
Педро сравнил Глушенкова с бразильцами
11:06
Педро: «Соболев очень сильный футболист» 1
05 Декабря
19:56
«Мы найдём в себе ресурсы»: Тедеев высказался о матче «Акрона» с «Зенитом»
19:45
Непомнящий назвал возможную причину проблем «Зенита»
19:16
Сёмин ответил на вопрос о Глушенкове
17:44
Сигурдссон выделил главных фаворитов РПЛ
17:20
Гасилин: «Зенит» победит «Акрон» не крупно, а очень крупно»
14:36
Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит»
13:49
«У «Зенита» застой, «Локомотив» лихорадит, а «Спартаку» не хватает стабильности» - Точилин о претендентах на золото РПЛ
00:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит – Акрон чемпионата России – 7 декабря 2024
04 Декабря
21:36
Радимов: «Не удивлюсь, если «Зенит» не обыграет «Акрон»
17:52
Радченко оценил перспективы Соболева в «Зените»
17:31
Петржела высказался о ситуации Соболева
03 Декабря
19:24
Появилась информация о травме Алипа – перелома нет
16:50
«Он чужой человек»: Желудков объяснил провал Соболева в «Зените»
15:13
Шикунов: Соболев сказал мне, что не готов морально
02 Декабря
19:43
Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
19:14
Джикия: «Соболеву нужно дождаться сборов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
8891SM
07 Декабря 2024 в 21:09
Как сложно описывают проблемы Зенита. Нормальные болельщики уже давно все видят и скандируют на каждом матче. ЗЕНИТ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!! Решение тут может быть одно, отлучение Зенита от газового крана. А Газпром должен спонсировать жителей России.
Ответить
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
3
0
1.30 5.20 9.40
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1
2
1.15 7.40 15.00
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
1.84 3.65 3.95
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2
3
2.55 3.15 2.75
Видео
08.12.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.33 5.40 7.80
Видео
08.12.24 в 16:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 3.35 1.93
Видео
08.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.04 3.65 3.25
Видео
08.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
21:20 · Россия. Премьер-лига
Тесленко: «У нас уже были такие матчи, с «Акроном» мы переламывали тоже»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Угальде: Мне было тяжело играть на фланге
21:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал своих любимых игроков «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим
20:36 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Появление Барко сделало «Спартак» сильнее»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» находится под таким давлением, с которым не справляется» 1 эксклюзив
20:26 · Россия. Премьер-лига
Угальде — о безголевой серии в прошлом сезоне: «Старался сохранять спокойствие»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Такому «Зениту» «Спартак» наколотил бы пять мячей» 1 эксклюзив
20:24 · Россия. Премьер-лига
Странная ситуация в «Телеграме» «Крыльев Советов»: Солдатенков сделал заявление 1
20:17 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, в чём ещё хочет прибавить
19:51 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, в чём прибавил «Спартак»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Футболисты «Крыльев Советов» пошли против клуба
19:47 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в конце первого тайма
19:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Угальде — претендент на звание лучшего игрока РПЛ
19:36 · Россия. Премьер-лига
Лусиано: «Думаю, руководство и тренеры всё понимают» 1
19:35 · Россия. Премьер-лига
Дзюба ответил, почему не праздновал гол «Зениту» 1
19:34 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прокомментировал свой гол «Зениту»: «Я добился всего»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: «Что говорил Семак – останется в раздевалке» 3
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Чистый спорт»: «Крылья Советов» отреагировали на поражение «Зенита»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Карапузов прокомментировал поражение от «Спартака»
19:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала довольно быстро повело в матче с «Рубином»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Карапузов считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство с «Зенитом»
Все новости