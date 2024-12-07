Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Зенита» от «Акрона».

- Поражение от «Акрона» для вас сенсация?

- Нет. Особой сенсации не было. Все к этому шло. Мне кажется, в «Зените» назрели большие перемены, которые надо было делать раньше. Вышли абсолютно безразличные к футболу люди. Вы посмотрите на их лица, на их позы. Что Клаудиньо, что Вендел, что Мантуан. Они даже на лавке сидят абсолютно безразличные. Им плевать на то, что происходит. Они уже в Бразилии в отпуске. Тренерский штаб не может не видеть такое отношение к футболу. Надо было делать выводы.

- Какие?

- Ставить тех, кто давно сидит на лавке. Нет, Семак ставит бразильцев, потому что у них есть индульгенция, они ведь иностранцы, купленные за большие деньги. Зачем вышел Клаудиньо? Он все провалил. Или Родригао? Он не играл, а тут Семак берет и его ставит. Видно, что он абсолютно не готов к матчам. Эти два поражения должны пойти на пользу «Зениту». Руководству надо делать выводы из этого всего и обновлять команду. Надо убирать тех, кто не хочет играть и откровенно сдал свои позиции. Необходимо делать новый состав. А может и по тренерскому штабу что-то решать. На Семака смотришь, он после каждого поражения говорит: «Ну, не забили, что теперь? Забьем в следующий раз». Такое отношение у тренера. Видно, что он переживает, но говорит такие вещи, как будто он не тренер, а сторонний наблюдатель. Ты главный тренер и должен решать что-то заранее, не говоря уже по ходу матча, если команда проигрывает. Но этого нет. Поэтому мне кажется, что руководству клуба надо принимать серьезные меры за зиму.

- У вас уже исчерпан кредит доверия к Семаку?

- Пропала мотивация как у игроков, так и у тренерского штаба. Я понимаю «Локомотив», у которого моральная усталость. Но там молодые ребята, а здесь опытные мастера. Шестикратные чемпионы. Они просто стали безразличны к игре. А в полноги сейчас никого не обыграешь. Не случайно и «Крылья Советов», и «Акрон» так легко победили. А если бы это был матч со «Спартаком»? Он бы пять штук наколотил такому «Зениту». Более слабого «Зенита» я давно не видел.

- Насколько глобальными должны быть изменения в составе, о которых вы говорите?

- Процентов на семьдесят надо обновлять состав. Клаудиньо, Вендела, Родригао, Мантуана надо продавать и находить новых молодых ребят. Надо посмотреть на свои резервы. «Зенит» забыл, как работать с собственными резервами. Он не ориентирован на свою школу. Из нее нет никаких новичков. Для меня, как петербуржца, эта команда чужая. Я с удовольствием за нее болел, когда там играл Аршавин, Быстров, Малафеев, Кержаков, Денисов. Они были наши, и мы за них болели. Даже Зырянов или Горшков, которые не были питерцами, и то становились нашими. А это чужая команда, чужие люди, абсолютно безразличные. Им плевать на результат. Наверное, «Зенит» и в этом году станет чемпионом, но этот звоночек, который сейчас прозвенел - серьезная вещь. Надо вносить в команду изменения.

- Почему вы так уверены, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне?

- Потому что у него большой ресурс: кадровый, финансовый. Дело в том, что бразильцы, которые находятся в команде, играть умеют. Может, по весне они выйдут играть в удовольствие и добьются своего. Но мне кажется, что с этим составом надо уже расставаться.

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- Многие эксперты отмечают, что чемпионскую игру сейчас показывает «Спартак». У него есть шанс навязать конкуренцию «Зениту»?

- Станкович показал себя сильным тренером. Я боялся, что это будет второй Абаскаль, когда он начал тасовать состав. А он постепенно выстраивал игру. И мы сегодня видим уже не первый такой матч команды, а пятый или шестой. «Красно-белые» вполне могут побороться за самые высокие места, если, конечно, там ничего не придумают. Руководители «Спартака» часто принимают поспешные решения. Непонятно, кто сейчас придет спортивным директором. Они опять хотят взять какого-то иностранца. Возьмите русского специалиста. У нас их много. Но возьмут иностранца, а тот начнет своих приводить, что-то навязывать. Все будет зависеть от главного тренера, как он себя поставит. Если он сохранит этот состав и подготовит команду, она составит конкуренцию «Зениту».

Елена Григорьевская