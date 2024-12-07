Странная ситуация в «Телеграме» «Крыльев Советов»: Солдатенков сделал заявление

В телеграм-канале «Крыльев Советов» появилось поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом». Эта публикация не понравилась не только болельщикам, но и футболистам самарской команды.

Теперь на канале «крылышек» появилось видеообращение защитника Александра Солдатенкова.

«Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном телеграм-канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете себя представить, если «Спартак» в своём телеграм-канале с поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. Думаю, и вы тоже такого представить не можете», - сказал Солдатенков.

При этом публикация с поздравлениями «Акрона» до сих пор есть на канале «Крыльев Советов». Неужели мы наблюдаем за каким-то противостоянием внутри пресс-службы клуба?