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Странная ситуация в «Телеграме» «Крыльев Советов»: Солдатенков сделал заявление

07 Декабря 2024 • 20:24 Комментировать (2)

В телеграм-канале «Крыльев Советов» появилось поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом». Эта публикация не понравилась не только болельщикам, но и футболистам самарской команды.

Теперь на канале «крылышек» появилось видеообращение защитника Александра Солдатенкова.

«Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном телеграм-канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете себя представить, если «Спартак» в своём телеграм-канале с поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. Думаю, и вы тоже такого представить не можете», - сказал Солдатенков.

При этом публикация с поздравлениями «Акрона» до сих пор есть на канале «Крыльев Советов». Неужели мы наблюдаем за каким-то противостоянием внутри пресс-службы клуба?  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Солдатенков Акрон ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
07 Декабря 2024 в 21:24
ай расформироваць нафег надыть этат крысятник и оставиць адзин акрон.. нормуль тема была бы.. хе..
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8891SM
07 Декабря 2024 в 21:16
Губернатор делает все, что бы команды не существовало.
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