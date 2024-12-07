Угальде ответил, в чём ещё хочет прибавить

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, в каких аспектах игры хотел бы прибавить.

«Хочу еще успешнее принимать участие в построении атак, а не только в завершении, когда это требуется. Но в первую очередь я форвард. И, конечно, хочу забивать еще больше мячей», — приводит слова Угальде пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде появился на поле в 22 играх с учетом всех турниров, 16 раз поразил ворота соперников и стал автором трех результативных передач.

По итогам 18 туров «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков. Отставание «красно-белых» от лидера составляет два балла.

Следующий официальный матч «Спартак» проведет в начале марта 2025 года.