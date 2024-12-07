Угальде рассказал, в чём прибавил «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о том, что изменилось в игре команды с прошлого сезона.

«Мы играем более компактно. Мне кажется, наш футбол стал организованнее во всех фазах: когда мы прессингуем, действуем высоко в средней зоне или ниже», — приводит слова Угальде пресс-служба «красно-белых».

Футболист добавил, что сейчас отлично себя чувствует и всем доволен в «Спартаке».

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний Угальде забил 15 голов и оформил 3 ассиста в 18 играх.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, имея в копилке 37 зачетных баллов.