Футболисты «Крыльев Советов» пошли против клуба

«Крылья Советов» поздравили «Акрон» с сенсационной гостевой победой над «Зенитом» в восемнадцатом туре Премьер-лиги со счётом 2:1. В комментариях к публикации болельщики выразили возмущение поздравлением принципиального соперника.

Против публикации выступили и футболисты самарской команды. Они стали публиковать комментарий с одним и тем же текстом: «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона». На этот факт обратили внимание некоторые телеграм-каналы.

Стоит отметить, что в прошлом туре обыграть «Зенит» на выезде удавалось и «Крыльям Советов». Самарцы тогда выиграли на «Газпром Арене» со счётом 3:2.