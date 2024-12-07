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Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в конце первого тайма

07 Декабря 2024 • 19:47 Комментировать
Динамо Махачкала
2:3
Рубин
1 2.85 X 2.80 2 3.05
2-й тайм

Махачкалинское «Динамо» сделало ещё один шаг к долгожданной победе. В игре 18-го тура Премьер-лиги против «Рубина» коллектив Хасанби Биджиева забил второй гол на 39-й минуте. Классная атака удалась хозяевам, Сердер Сердеров протащил мяч до штрафной и отдал на правый край на Гамида Агаларова, тот прострелил на дальнюю штангу, а Хуссем Мрезиг отправил снаряд под перекладину - 2:0. Мгновенный ответ соперника - Мирлинд Даку после заброса из глубины поля выиграл борьбу у двоих соперников и скинул мяч на Богдана Йочича, который с 12 метров расстрелял цель.

2:1 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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