Колосков: Угальде — претендент на звание лучшего игрока РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

По мнению специалиста, Угальде является претендентом на звание лучшего футболиста текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое — с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний Угальде появился на поле в 18 матчах РПЛ, в которых забил 15 голов и стал автором трех ассистов.

Отметим, что Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России.