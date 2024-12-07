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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Угальде — претендент на звание лучшего игрока РПЛ

07 Декабря 2024 • 19:47 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Пари НН

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

По мнению специалиста, Угальде является претендентом на звание лучшего футболиста текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое — с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний Угальде появился на поле в 18 матчах РПЛ, в которых забил 15 голов и стал автором трех ассистов.

Отметим, что Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России.

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