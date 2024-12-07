Александр Мостовой: «Спасибо «Зениту», что «Спартак» в этом чемпионате будет бороться за золото»

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о борьбе «красно-белых» за золото чемпионата.

- Как вам победа «Спартака» над «Пари НН»?

- Я еще за день до матча говорил, что «Спартак» легко разберется с этим соперником, и счет будет 3:0. Ну какой «Пари НН», когда «Спартак» на кураже?

- Даже правильный счет угадали.

- Да.

- Москвичи закончили первую часть сезона шестью победами подряд. Для вас это неожиданность?

- Я еще в начале сезона говорил, что в команду пришел футбольный человек, с которым можно разговаривать на языке футбола. С таким составом «красно-белые» должны быть в тройке с закрытыми глазами. Они там и находятся. Для меня большей неожиданностью стало то, что «Локомотив» долгое время шел в первой тройке. А сейчас «Спартак» его обогнал. Для команды Станковича плохо то, что чемпионат уходит на паузу. Они могли бы опять кого-нибудь прибить дома и быть чуть ли не на первом месте. «Зенит» в матче с «Акроном» даже в пустые ворота не забивал.

- Как относитесь к тому, что все лидеры теряют очки и играют неважно, а «Спартак» на ходу? Почему он лучше всех сейчас выглядит?

- Потому что футболисты в команде хорошие, плюс они поймали кураж и получают удовольствие от своего футбола. В качестве примера могу привести третий гол «Краснодару». Он, по сути, никому уже был не нужен. А «Спартак» всей командой побежал радоваться. Я давно такого не видел. Будто команда стала чемпионом. Это говорит о том, что коллектив дружный и все получают удовольствие. А «виновник» этого – Станкович. Он прошел миллион таких матчей и раздевалок.

- Кого отметите в составе «Спартака» по первой части сезона?

- Однозначно выделю Угальде. Но он раскрылся с приходом Барко и после того, как заиграл Бонгонда. Маркиньос тоже сверкнул в концовке. Его тоже Станкович приглашал. Он знает, что это за футболист.

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- Считаете, легионеры в «Спартаке» не хуже, чем в «Зените»?

- Не стал бы так говорить. Чем питерские хуже? Чтобы легионерам «Спартака» догнать зенитовских, им надо пять раз подряд стать чемпионами. Тогда можно будет сравнивать. А «красно-белые» пока ничего не сделали.

- Не думаете, что зимой главный козырь команды Станковича – Угальде, может уехать в топ-клуб?

- Если будет предложение, то «Спартак» правильно сделает, что продаст его. А что тут такого?

- Команда многое потеряет с его уходом.

- Отдал же «Спартак» Соболева. И ничего не потерял. Кто мог представить, что Соболев уйдет? Уйдет Угальде – кто-то еще выстрелит.

- «Спартак» сможет реально бороться за золото в этом чемпионате?

- Он будет бороться, это уже видно. Спасибо «Зениту».

Елена Григорьевская