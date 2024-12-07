Лусиано: «Думаю, руководство и тренеры всё понимают»

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал провальный матч петербургского клуба против «Акрона» в 18-м туре РПЛ. Тольяттинцы победили на выезде чемпиона России со счётом 2:1.

«Результатом расстроены. Всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» нам не хватило сегодня — концентрации с реализацией. Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки», - делится Гонду с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» может уйти на зимнюю паузу на втором месте. Положение питерцев теперь зависит от исхода матча «Краснодар» - «Локомотив», состоится этот поединок вечером воскресенья.