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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лусиано: «Думаю, руководство и тренеры всё понимают»

07 Декабря 2024 • 19:36 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Акрон

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал провальный матч петербургского клуба против «Акрона» в 18-м туре РПЛ. Тольяттинцы победили на выезде чемпиона России со счётом 2:1.

«Результатом расстроены. Всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» нам не хватило сегодня — концентрации с реализацией. Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки», - делится Гонду с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» может уйти на зимнюю паузу на втором месте. Положение питерцев теперь зависит от исхода матча «Краснодар» - «Локомотив», состоится этот поединок вечером воскресенья.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
07 Декабря 2024 в 19:46
ай мля где жа тот "мальчик" из сказки ганса христианыча каторый скажыт правду.. хех.. )))
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