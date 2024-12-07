Дзюба ответил, почему не праздновал гол «Зениту»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, почему он не стал праздновать свой гол в ворота «Зенита» в субботнем матче Премьер-лиги.

«Лучшие годы провёл здесь, не мог себе позволить праздновать», - сказал Дзюба журналистам.

Как известно, «Акрон» смог обыграть «Зенит» на выезде со счётом 2:1. Удержать победный счёт тольяттинцам не помешало даже удаление, случившееся на 55-й минуте. Дзюба забил второй гол, который и стал победным.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября. До подписания контракта в Тольятти опытный нападающий несколько месяцев провёл в статусе свободного агента.