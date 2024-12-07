Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»

Футбольный агент Павел Банатин поделился мнением о будущем хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Агент заявил, что такие футболисты появляются один раз в много лет, сравнив Батракова с Аршавиным и Измайловым.

— Если голову никто не испортит, а с ним, уверен, это не произойдет, там будет и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Банатина Legalbet.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 16 матчах чемпионата России, забил десять голов и стал автором шести голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Батракова в пять миллионов евро.