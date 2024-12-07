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Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»

07 Декабря 2024 • 19:34 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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Через 23 ч. 37 мин.

Футбольный агент Павел Банатин поделился мнением о будущем хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Агент заявил, что такие футболисты появляются один раз в много лет, сравнив Батракова с Аршавиным и Измайловым.

— Если голову никто не испортит, а с ним, уверен, это не произойдет, там будет и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Банатина Legalbet.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 16 матчах чемпионата России, забил десять голов и стал автором шести голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Батракова в пять миллионов евро.

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