Дзюба прокомментировал свой гол «Зениту»: «Я добился всего»

В субботу «Акрон» смог отметиться сенсацией. Команда Заура Тедеева обыграла на выезде «Зенит» со счётом 2:1 в матче восемнадцатого тура Премьер-лиги. Автором победного гола стал нападающий Артём Дзюба, который точно пробил головой после фланговой подачи. После игры 36-летний форвард дал комментарий.

«Всё, я добился всего! (смеётся) Сегодня я самый счастливый человек на свете. Счастье – в правде. Гол получился классным, передача великолепная», - цитирует Дзюбу «Чемпионат».

«Акрон» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В восемнадцати прошедших турах тольяттинская команда смогла набрать 22 очка.