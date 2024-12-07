Ахметов: «Что говорил Семак – останется в раздевалке»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о матче петербургского клуба против «Акрона». Этот поединок питерцы проиграли со счётом 1:2.

«Потеря концентрации, недонастрой. К матчу мы не были готовы на сто процентов. Но нас наказывали. Был шанс оторваться от второго места, но мы его не использовали. Что говорил Семак — останется в раздевалке», - делится Ахметов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» проиграл уже второй команде из Самарской области подряд, да ещё и дома. Неделю назад питерцы уступили со счётом 2:3 принципиальному сопернику «Акрона» - «Крыльям Советов» из Самары.