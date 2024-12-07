«Чистый спорт»: «Крылья Советов» отреагировали на поражение «Зенита»

«Зенит» в субботу вечером сенсационно проиграл на своём поле «Акрону» со счётом 1:2. С 55-й минуты питерцы играли в численном большинстве, но это не помогло им уйти от домашнего поражения.

На поражение «Зенита» отреагировала пресс-служба «Крыльев Советов».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» - говорится в сообщении «крылышек» с тегом «Чистый спорт».

«Зенит» остаётся на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Питерцы могут опуститься на второе место перед межсезоньем, если «Краснодар» в воскресенье не проиграет «Локомотиву» на своём поле.