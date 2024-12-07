Карапузов считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство с «Зенитом»

Вингер «Пари НН» Владислав Карапузов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— «Спартак» хорошая команда, они шесть последних матчей подряд выиграли, поэтому думаю, что они способны побороться с «Зенитом» за чемпионство, — приводит слова Карапузова Legalbet.

По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 37 баллов. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет всего два очка.

Первым соперником «Спартака» после зимней паузы станет «Оренбург». Игра между командами пройдет в начале марта.