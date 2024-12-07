Полузащитник «Пари НН» назвал причины разгромного поражения от «Спартака»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче со «Спартаком» и подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

- В первом тайме «Спартак» не сумел забить. Почему не получилось отбиться после перерыва?

- «Спартак» давил, и это в какой-то момент переросло в голы. В атаке нам надо было играть чуть-чуть по-другому.

- Как объяснить 11-минутный отрезок, когда ваша команда пропустила три мяча?

- Как я говорил, хозяева оказывали на нас давление весь первый тайм, и второй начался примерно так же. Такое давление выливается в индивидуальные ошибки.

- Ставили задачу закрыть Угальде?

- У нас была задача – не дать «Спартаку» забить. А что касается Угальде, надо спрашивать у защитников. Возможно, в индивидуальной беседе их об этом просили. Понятно, что на поле центральные защитники оказываются рядом с ним чаще, чем все остальные.

- Снежная метель сильно мешала играть?

- Погода была одинаковая для всех. В декабре другой погоды не бывает.

- Как оцените первую часть сезона для «Пари НН»?

- Так себе, мягко говоря. Мало очков. У нас был сложный календарный год. Моментами казалось, что команда выздоравливает. Сейчас у нас будут сборы, поработаем два месяца. Можно сказать, начнется новый сезон. Бывает, за это время команды меняются до неузнаваемости.

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- Дисквалифицированного Виктора Ганчаренко сильно не хватало на скамейке?

- Обычно это никак не чувствуется, потому что главный тренер все равно всегда находится с командой. Он, конечно, активный у бровки, но не чересчур. Мы понимали, что связь с ним есть.

- У вас тренер-консультант Олег Романцев. Перед матчем со «Спартаком» он вам о чем-то говорил?

- Нет.

- Как-то контактируете с ним?

- При Сергее Юране он заезжал к нам разочек или два. На тренировки он к нам не приходит, но я его видел последний раз перед игрой со «Спартаком» в Нижнем Новгороде.

Елена Григорьевская