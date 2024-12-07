Чернов: «В перерыве Станкович сказал, что счёт будет 3:0, так и получилось»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победной серии «красно-белых».

- За счет чего «Спартаку» удалось крупно победить в матче с «Пари НН», да еще в такую снежную погоду?

- Мы играли в свой футбол. Последние матчи нам хорошо удаются, поэтому мы на кураже. Мы долгое время не могли открыть счет в матче, но понимали, что моменты у нас все равно будут.

- Все три гола «Спартака» пришлись на второй тайм. Почему в первом не получилось забить?

- Наверное, раскатывали команду. Пока силенки были – они держались, а потом чуть подсели, и у нас пошли моменты. Ну и кураж у нас тоже появился, после того, как забили первый мяч. Сопернику пришлось раскрываться.

- Что такого сказал Станкович в перерыве, что команда вышла и за 11 минут забила три мяча?

- Ничего особенного. Он просто сказал, что счет будет 3:0, если будем продолжать так играть. Так и получилось.

- Легионеры не были в шоке от такой снежной погоды?

- Нет.

- А вам насколько комфортно играть в такую погоду?

- В целом, мне просто на поле комфортно. Не могу сказать, что оно было скользкое.

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- Болельщики «Спартака» считают, что команда в золотой гонке. Что ответите?

- Не хотелось бы говорить о золотой гонке. Давайте кайфанем и получим удовольствие от наших матчей. Надо теперь отдохнуть и потом с новыми силами вернуться после сборов.

- Нет опасения, что зимой Угальде кто-то может переманить?

- Не знаю. Главное, что я успел взять у него футболку. Все нормально. Правда, мне еще надо ее расписать.

- Как оцените первую часть сезона для «Спартака»?

- Последние шесть – семь матчей нам хорошо дались. Все довольны. Думаю, болельщики тоже. В такую погоду их пришло много на матч с «Пари НН». Это показатель того, мы все делаем правильно.

- Насколько неожиданным стал для самой команды спурт «Спартака» в шесть побед подряд?

- Стараемся отталкиваться от своей игры. Хорошо, что ребята как-то договорились, и на поле у нас все получается.

- Есть ощущение, что зимняя пауза «Спартаку» сейчас очень некстати?

- В целом, да. Но все равно надо отдыхать. Если после сборов вернемся в такую же форму, против нас очень сложно будет играть.

- Вы остаетесь в команде?

- Конечно, остаюсь. Куда я денусь?

Елена Григорьевская