Лончар – лучший игрок сенсационного матча «Зенита» и «Акрона»

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар признан лучшим игроком матча «Зенит» - «Акрон» в рамках 18 тура РПЛ. Напомним, что в этом поединке победу на выезде сенсационно оформил «Акрон» - 2:1. Один из голов тольяттинцев оформил как раз Лончар. Второй гол забил Артём Дзюба. В составе «Зенита» отличился Андрей Мостовой.

Отметим, что этот матч стал вторым подряд для Лончара в РПЛ, в котором он забил. На прошлых выходных Стефан забивал в ворота «Оренбурга».

Больше подробностей об очередном поражении «Зенита» от клуба из Самарской области – на нашем портале. Ранее питерцы проиграли дома «Крыльям» (2:3).