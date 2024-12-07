Биджиев: «Давно думали о том, чтобы использовать связку Агаларов - Сердеров»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Вот он и пришел последний матч календарного года. Если взглянуть назад, 17 туров сыграно. Что больше понравилось, а что - нет по итогам вот этого большого первого отрезка?

- Сейчас бы не хотел отвлекаться на это. Сейчас уместнее говорить о матче, который предстоит, а матч действительно, как вы сказали, заключительный в этом году. Хороший соперник, соответственно настраиваемся на серьезный матч, серьезную битву. Учитывая состояние поле, думаю, что будет много верховой борьбы, единоборств. Наша задача - проявить себя с самой лучшей стороны.

- Сердеров сегодня неожиданно в стартовом составе. Можно говорить, что отчасти это повторение стартового состава, который был в Казани?

- Мы, честно говоря, давно подумали о том, чтобы использовать связку Агаларов - Сердеров. Сегодня решили начать так с первых минут.

- Абакар Гаджиев уже второй матч находится в запасе, хотя номинирован в «Первой пятёрке». Все ли с ним в порядке, может быть, какая-то травма, или сейчас будет полезно для молодого игрока как-то переосмыслить свои силы и подготовиться к следующему году немного иначе?

- Все гораздо проще. Было небольшое недомогание, он пропустил несколько дней.

- С каким настроением выйдет Давид Волк? Потому что он воспитанник «Рубина». В матче первого круга чувствовались особые заряд и настрой у футболиста «Динамо».

- Я думаю, что у него все эмоции уже улеглись, он готовился так же, как к другим матчам, серьезно и ответственно. Думаю, что никакой подоплеки нет.