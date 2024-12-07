Салихова: «Спартак» может сбросить «Зенит» с пьедестала»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала неудовлетворительный результат «Зенита». Как известно, в субботу команда Сергея Семака проиграла на своём поле «Акрону» со счётом 1:2.

По словам Салиховой, «Зенит» второй сезон не может наладить игру в атаке после ухода Дзюбы.

«На игру гегемона это точно не похоже, у «Спартака» появилась возможность сбросить «Зенит» с пьедестала в год его столетия», - цитирует Салихову Metaratings.

Как известно, в 2025 году «Зенит» будет отмечать столетие. В такой особенный год питерская команда рассчитывает выиграть все трофеи.

«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до двух очков