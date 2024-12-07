Кто дал «Крыльям Советов» курс на поражение от «Ростова»

«Крылья Советов» не смогли довести победную или хотя бы беспроигрышную серию в конце года до трёх матчей. Самарская команда проиграла «Ростову», и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто из состава волжан приближал их к проигрышу на Дону.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 21:8, в створ – 6:3, угловые – 7:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДОМИНИК ОРОЗ – 1,5. Своеобразный хет-трик негативного толка на его счету. Автогол, привезённый пенальти плюс красная карточка. Чтобы назвать худшего игрока матча, не приходится долго думать. Других слов, наверное, и не надо.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 3,0. Составлял достойную компанию Орозу в центре обороны. Регулярно был плох в борьбе с защитниками «Ростова», часто падал на газон без фолов в его адрес. А ведь есть в РПЛ команды, пропускающие даже больше «Крыльев».

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ – 2,5. Комментатор в начале матча сказал, что Дмитриев «очень сильно прогрессирует», но конкретно в этой игре Игорь регрессировал. Три выигранных единоборства из одиннадцати, четыре точных паса также из одиннадцати. В общем, сплошные обрезы и обрезки.

ИВАН СЕРГЕЕВ – 2,5. После матча с «Зенитом», где оформил дубль, вернулся в прострацию. Пару раз в начале встречи Сергеева снабжали длинными пасами, а он проигрывал их Ятимову. Ну и потом совсем потерялся на поле. Ноль ударов и один эпизод дриблинга (бесполезный, конечно).

Кирилл Иванцов