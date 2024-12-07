Рахимов: «Не совсем правильно говорить, что Пальцев нам «не подошёл»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- После победы со счётом 2:0 в прошлом матче вы говорили, что хорошо знаете эту команду. Изменилась ли команда с тех пор, хорошо ли вы ее знаете сейчас, чтобы так же уверенно, быть может, заработать три очка?

- Стабилизировалось «Динамо» Махачкала. Потому что мы видим, что всем команда очень сложно играть, особенно здесь в Махачкале, потому что «Динамо» навязывает борьбу, очень много единоборств, поэтому скажу так, что тогда знали, а сегодня знаем, что «Динамо» стабилизировало как раз свою игру.

- Много разговоров сейчас ходит вокруг трансферного периода. Илья Рожков подписал контракт. Значит ли это, что все разговоры остаются в прошлом, а Илья - это будущее команды?

- Если он подписал, то значит, остается, а все разговоры, всё, что набрасывают, инсайды, по всяким суммам, они не соответствуют действительности.

- В контексте слухов также много говорят об игроках «Динамо» Махачкала, также выстреливших в этом сезоне. В том числе о Валентине Пальцеве, который как-то проходил сборы с «Рубином», но тогда команде не подошел, а сейчас он уже вызывается в сборную России. Рассматривается ли он в дальнейшем, будет ли от вас интерес к таким игрокам?

- Не совсем правильно говорить «не подошел», потому что мы смотрели его на другую позицию. На нее нам, естественно, нужен был другой игрок. У него есть определенные качества, он такой же мобильный футболист и может сыграть на двух-трех позициях, но нам был нужен чисто фланговый игрок. Приняли такое решение.

- Говоря о фланговых игроках, Кабутов сегодня по дисквалификации пропускает этот матч. Как его заменить, насколько это будет сложно для «Рубина»?

- Заменить другим игроком? Насколько это будет полезно и качественно, посмотрим, покажет игра. Потому что мы видим, что погодные условия не очень хорошие. Два дня шли дожди, поле очень тяжелое и вязкое, поэтому будет много борьбы, посмотрим.