«Посетим «Диснейленд»: Угальде рассказал, как проведёт отпуск

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о том, куда отправится в отпуске.

— На неделю слетаем в США, в Орландо, посетим «Диснейленд». А потом будем в Коста-Рике, — цитирует Угальде официальный сайт «красно-белых».

Кроме того, нападающий рассказал, что хотел бы побывать на сафари в Южной Африке.

В текущем сезоне 22-летний костариканец забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в рамках Российской премьер-лиги.

Напомним, «Спартак» отправился на зимний перерыв на третьей позиции в таблице. В копилке команды Деяна Станковича 37 набранных очков после 18 туров.