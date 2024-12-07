Сёмин: «У Соболева нет никаких выдающихся данных»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о форварде Александре Соболеве из питерского «Зенита».

По словам Сёмина, Соболев хорош в физической плане, но при этом не имеет каких-то выдающихся качеств.

«Соболев – своеобразный игрок. Он подходит не каждой команде. У него нет никаких выдающихся данных, которые бы позволили ему быть ведущим игроком того или иного клуба. Он простой рабочий футболист», - цитирует Сёмина Metaratings.

За «Зенит» Александр Соболев провёл 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. Все три результативных действия Соболев совершил в играх Кубка России.