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Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения

07 Декабря 2024 • 18:51 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Второе подряд домашнее поражение и невероятная радость от наступления зимней паузы. «Зенит» умудрился набрать ноль (!) очков в матчах против «Крыльев» и «Акрона», кажется, мы точно знаем, какой команде перерыв нужен больше всего. Самое смешное, что «Зенит» всё ещё остаётся лидером, но игра – явно не чемпионская.

Давайте разбираться, из-за кого же «Зенит» так грустно смотрелся против «Акрона». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Протокол игры  
Зенит1:2Акрон
  10'Лончар Стефан (0:1)
(1:1) Мостовой Андрей21'  
  40'Дзюба Артём (1:2)
Латышонок ЕвгенийМантуан ГуставоНино IIIРодригао де Соуза 46' (Гонду Лусиано ( 46'  90') Дуглас СантосБарриос ВильмарВендел Маркус  49' 62' (Соболев Александр Сергеевич ( 62') Глушенков Максим 83' (Педро дос Сантос ( 83') Клаудиньо 46' (Ахметов Ильзат ( 46') Мостовой Андрей 82' (Ерохин Александр ( 82') Кассьерра Матео
Запасные: Чистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидЭракович СтрахиньяАртур Виктор ГимараесАдамов ДенисКараваев Вячеслав
Васютин АлександрПестряков Дмитрий 86' (Бардыбахин Вячеслав ( 86'  87') Эсковаль РодригоБокоев Марат  62'Фернандес Роберто II  90'Кузьмин Максим 86' (Пауло Витор III ( 86') Джурасович АлексаДанилин Кирилл  49'  55'Лончар Стефан  45'Хубулов Владимир 66' (Москвичёв Владимир ( 66') Дзюба Артём 73' (Грибов Сергей ( 73')
Запасные: Бакаев СолтмурадПалиенко МаксимБолдырев МаксимАлёхин Александр IIДимоски БоянЭсанов ШерзодВолков СергейЧибота Мавис
07 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «АКРОН»

НИНО – 4,0. Центр обороны «Зенита» представлял собой пространство непонятное – как только «Акрон» там появлялся, так сразу создавал опасный момент. Оба гола пришли из-за суматохи (и Мантуан помог) в центральной зоне – киксы, попытки вынести, паника.

Нино вступал в борьбу всего три раза, два эпизода проиграл. Чрезвычайно инертная и местами даже непонятная игра центрального защитника. Все забегания/подключения упущены, атаке на стандартах тоже не помог, из-за его игры рукой отменили последний гол «Зенита».

КЛАУДИНЬО – 4,0. Давно уже пошли разговоры, что пропала магия Клаудиньо, больше не феерит питерский бразилец. Этот матч лишь подлил масла в огонь. Максимально непонятные перемещения в центре поля (всегда рядом с мячом, но не для передачи), отсутствие обостряющих передач.

И вроде много Клаудиньо в игре, а КПД – минимален. Восемь потерь, ноль продвигающих передач, стерильное владение. Такую игру бразильца Семак смог лицезреть только один тайм.

РОДРИГАО – 3,5. И ещё один, заменённый сразу после перерыва. Но тут вопросов совсем нет. Долго возникали вопросы, где же Родригао? А вот и он, отдаёт передачи соперникам и упускает своих оппонентов.

Оба гола «Акрона» создал бразилец. Выбил мяч точно на Лончара в первом случае, просто смотрел за прыжком Дзюбы во втором. Свою лепту, конечно, внёс ещё и Мантуан, но он хоть исправился голевой передачей и классной игрой в дальнейшем.

Худший игрок матча
Родригао Клаудиньо Нино Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Акрон

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