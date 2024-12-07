Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Второе подряд домашнее поражение и невероятная радость от наступления зимней паузы. «Зенит» умудрился набрать ноль (!) очков в матчах против «Крыльев» и «Акрона», кажется, мы точно знаем, какой команде перерыв нужен больше всего. Самое смешное, что «Зенит» всё ещё остаётся лидером, но игра – явно не чемпионская.

Давайте разбираться, из-за кого же «Зенит» так грустно смотрелся против «Акрона». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «АКРОН»

НИНО – 4,0. Центр обороны «Зенита» представлял собой пространство непонятное – как только «Акрон» там появлялся, так сразу создавал опасный момент. Оба гола пришли из-за суматохи (и Мантуан помог) в центральной зоне – киксы, попытки вынести, паника.

Нино вступал в борьбу всего три раза, два эпизода проиграл. Чрезвычайно инертная и местами даже непонятная игра центрального защитника. Все забегания/подключения упущены, атаке на стандартах тоже не помог, из-за его игры рукой отменили последний гол «Зенита».

КЛАУДИНЬО – 4,0. Давно уже пошли разговоры, что пропала магия Клаудиньо, больше не феерит питерский бразилец. Этот матч лишь подлил масла в огонь. Максимально непонятные перемещения в центре поля (всегда рядом с мячом, но не для передачи), отсутствие обостряющих передач.

И вроде много Клаудиньо в игре, а КПД – минимален. Восемь потерь, ноль продвигающих передач, стерильное владение. Такую игру бразильца Семак смог лицезреть только один тайм.

РОДРИГАО – 3,5. И ещё один, заменённый сразу после перерыва. Но тут вопросов совсем нет. Долго возникали вопросы, где же Родригао? А вот и он, отдаёт передачи соперникам и упускает своих оппонентов.

Оба гола «Акрона» создал бразилец. Выбил мяч точно на Лончара в первом случае, просто смотрел за прыжком Дзюбы во втором. Свою лепту, конечно, внёс ещё и Мантуан, но он хоть исправился голевой передачей и классной игрой в дальнейшем.