«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до двух очков

«Спартак» ударно завершил 2024 календарный год, выдав серию из шести подряд побед в чемпионате России. А вот «Зенит» уходит на зимние каникулы в плохом настроении, ведь команда Сергея Семака в двух последних матчах проиграла «Крыльям Советов» и «Акрону», причём на своём поле.

В итоге «Спартак» перед межсезоньем сократил отставание от «Зенита» до двух очков! Третьи спартаковцы сейчас имеют в своём кармане 37 баллов, а первые питерцы – 39. Вторым идёт «Краснодар» (38 баллов), который свой матч тура проведёт в воскресенье – против «Локомотива» на своём поле. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.