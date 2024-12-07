«Акрон» второй раз в сезоне обыграл «Зенит»

7 декабря тольяттинский «Акрон» одолел на выезде санкт-петербургский «Зенит». Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

Стоит отметить, что большую часть второго тайма «Акрон» провел в меньшинстве, однако смог сохранить свое преимущество до финального свистка.

Эта победа «Акрона» над «Зенитом» стала уже второй в текущем сезоне. В августе тольяттинцы одолели «сине-бело-голубых» в рамках группового этапа Кубка России (1:1, 5:4 – по пенальти).

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Зенит» пока остается на вершине, имея 39 зачетных баллов.