«Зенит» потеряет лидерство в РПЛ перед зимним межсезоньем при одном условии

«Зенит» снова разочаровал своих болельщиков. Если в прошлом туре чемпионата России команда Сергея Семака проиграла дома «Крыльям Советов» (2:3), то теперь питерцы уступили на своём поле «Акрону» (1:2).

Как следствие, перед зимним межсезоньем «Зенит» может потерять лидерство в Премьер-лиге. Сейчас у питерцев 39 очков в кармане. Второй «Краснодар» отстаёт от «сине-бело-голубых» на один балл – у «быков» 38 очков.

Чтобы обойти «Зенит», «Краснодару» достаточно не проиграть в воскресенье «Локомотиву» на своём поле. Если «быки» сыграют вничью, то при равенстве очков они будут выше питерцев за счёт победы в личной встрече в первом круге (2:0).