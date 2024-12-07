«Ростов» продлил победную серию до шести матчей

Сегодня, 7 декабря, «Ростов» одолел на своём поле «Крылья Советов». Игра 18-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1.

Данный результат позволил подопечным Валерия Карпина продлить свою победную серию до шести матчей с учетом всех турниров. Ранее дончане дважды переиграли «Спартак» (1:0, 2:1), одолели «Химки» (3:1), ЦСКА (2:1), и «Пари НН» (4:0).

Напомним, что до победной серии «Ростов» не мог выиграть на протяжении восьми матчей.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 26 набранных очков после 18 сыгранных туров.