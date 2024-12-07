Максименко: «Рад, что «Спартак» играет на ноль, и в этом большая заслуга ребят»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре команды в обороне.
- Насколько тяжело было играть в такую погоду? Наверное, вратари больше всего замерзли сегодня.
- Не сказал бы. Я не замерз. Согревался с помощью того, что старался больше двигаться. Вот и все.
- У «Спартака» дела в обороне наладились. Команда стала мало пропускать. Вам этот факт добавляет уверенности?
- Я рад, что «Спартак» играет на ноль, и в этом большая заслуга ребят.
- Многие специалисты отмечают прогресс Дуарте. Вы это тоже ощущаете?
- Не хотелось бы никого выделять. Отмечу работу всей команды.
- У «Спартака» был тяжелый выезд. Насколько сложно было восстанавливаться после него?
- Не сказался бы, что очень тяжело. Это для нас обыденность.
- Как для себя оцените первую часть сезона?
- В конце чемпионата буду подводить какие-то итоги.
- «Спартак» в золотой гонке?
- Тоже увидим в конце сезона.
Елена Григорьевская
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