Фиаско «Зенита»: чемпион пропустил от Дзюбы и проиграл второй домашний матч кряду

«Зенит» и «Акрон» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 7 декабря на стадионе «Газпром Арена».

Чемпион России ещё после прошлого тура мог сделать себе солидный отрыв, но попал на феерию двух Иванов. Сергеев и Олейников обеспечили «Крылья» победу в Санкт-Петербурге. Теперь на берега Невы прибыл другой клуб с берегов Волги. Вечно замотивированный Дзюба (вышел в старте) и его тольяттинский «Акрон». Второй домашней осечки болельщики «Зенита» явно не потерпели бы.

Из радостных новостей – в ворота вернулся Латышонок, атакующее трио составили Мостовой, Глушенков и Кассьерра, а помогали им Клаудиньо, Барриос и Вендел. Но говорить на старте нужно было не о них. Звание главного «героя» забрал Густаво Мантуан, который в акробатическом этюде хотел сохранить мяч на фланге, но в итоге упал и сделал подарок сопернику. С подачей во вратарскую питерцы справились, но второй этап ошибки запустил Родригао, выбивший мяч точно на Лончара. Набежавший игрок «Акрона» вколотил в угол – 0:1.

За ошибку «ответил» только Мантуан. Прошло десять минут и Густаво соорудил классный рейд по флангу, промчался к лицевой, сильно прострелил. Мяч миновал всех, а на дальней штанге решающее касание совершил Мостовой – 1:1.

«Зенит» стал давить сильнее. Казалось, второй гол близок. Кассьерра то после подачи Глушенкова опасно пробьёт – мимо ворот, то прострел Максима замкнёт – точно в грудь голкиперу. Назревал второй гол и назрел. Только в ворота «Зенита». Опять Родригао смотрел футбол, когда случилась передача Фернандеса. Отличный кросс пришёл с левого фланга, а Дзюба пробил без помех – 1:2.

Сразу после перерыва Семак выпустил Ахметова и Лусиано, однако «Акрон» был готов к такому повороту. Много было подач и прострелов, опасных проходов Глушенкова. Гости же закрылись и уповали на стандарты. Ситуацию усложнило удаление Данилина – тот умудрился влететь прямой ногой в живот Мантуану, имея уже жёлтую карточку в пассиве. Более чем на полчаса Кирилл оставил свою команду в меньшинстве.

И сразу масса моментов была создана «Зенитом». Ахметов с подбора пальнул рядом со штангой, Соболев умудрился не попасть по пустым воротам, поймав отскок на углу вратарской площади, а Мостовой невнятным ударом завершил прорыв Глушенкова. Сравнять счёт «Зенит» всё-таки смог, но и тут был нюанс. Мантуан подал на Кассьерру, а тот точно пробил, однако в самом начале атаки (секунд 30 прошло) Мостовой подыграл себе рукой. И этот эпизод рефери заметил на долгом просмотре видео.

«Зенит» знатно прижал в концовке, арбитр добавил семь минут (сыграли все 12), после касания рукой Ниной хозяева даже забили – и второй мяч был отменён. Выстоял «Акрон», выстоял, победил и продлил неудачную серию чемпиона. Второе подряд домашнее поражение в пассиве «Зенита».