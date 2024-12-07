«Уже нет винегрета»: Мостовой продолжает упрекать бывшего тренера «Спартака»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой не устаёт критиковать бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После победы «красно-белых» над «Пари НН» со счётом 3:0 Мостовой в очередной раз уколол испанца.

«Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого два года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас ещё кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» проведёт зимнее межсезонье на третьей позиции в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича завершила выступления в 2024 году серией из шести побед подряд.