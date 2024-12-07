Осипенко тоже не забыл забить: «Ростов» разделал «Крылья Советов» волевой победой

Пока в Санкт-Петербурге разбирались между собой «Зенит» и «Акрон», в Ростове-на-Дону отношения выясняли «Ростов» и «Крылья Советов». Эти матчи проходили параллельно.

А ведь неплохой ход набрали обе команды, подбираясь к отчётному матчу. Это про ростовчан и самарцев. У дончан – три победы подряд в чемпионате и пять кряду с учётом Кубка. У волжан – ряд из двух выигранных матчей в Премьер-лиге.

Только ленивый не критиковал «Ростов» в октябре, ну а вокруг «Крыльев Советов» постоянно в этом сезоне нездоровая канитель. Но «Ростов», как обычно, сменил негативную серию на позитивную, а «Крылья» же и вовсе блеснули победой над «Зенитом» над «Газпром Арене».

Соперники начали отчётный матч без особой раскачки. Атаковать пробовали и те, и те. У «Ростова» это получалось основательней. Но тоже без стопроцентных моментов сначала. Удары Комличенко, Мохебби блокировались. Комаров приложился в правый угол – мяч отразил его бывший партнёр Песьяков. Потом Комаров и сам бил мимо – брал пример, например, с Роналдо.

Но не только с него. Глебов взял подбор на правом полуфланге после углового с левой стороны, но пальнул мимо ближней девятки. Гости пытались выводить вертикальными передачами Сергеева, однако того не раз опережал Ятимов. Забил по истечении получаса игры другой козырь самарцев. Песьяков длинным выносом оформил голевой пас на Олейникова, почти с линии штрафной ввернувшего мяч в левый угол (0:1).

Песьяков вошёл во вкус и привычно решил поиграть с огнём недалеко от своих ворот. Осипенко забросил вперёд в зону правого инсайда, Песьяков покинул свою штрафную площадь и предпочёл коротко отдать мяч Дмитриеву. Тот нарвался на потерю, и Лангович решил с дальней дистанции бросать парашют в пустые ворота «Крыльев Советов». Мяч приземлился на сетку с верхней стороны.

Впрочем, немного времени спустя ворота самарцев оказались поражены. Угловой «Ростова» с левого фланга подал Комаров. Дальше был удар головой Роналдо, который направил мяч в упавшего Солдатенкова. На отскоке Мендес не смог ковырнуть мяч подальше, он остался под контролем Ланговича. Тот пробил вроде как левее створа, но рикошет от ноги Ороза привёл мяч в левый угол ворот Песьякова (1:1).

Под перерыв хозяева давили, желая выйти вперёд в счёте до второго тайма. Солдатенков опять упал в нужный (или в ненужный) момент, а подхвативший владение Роналдо прострелил с правой стороны. На ближней штанге Комличенко опередил Ороза, но Песьяков отбил мяч ногами. Кстати, ещё при счёте 0:0 вратарь гостей парировал также ногами удар слева от Мохебби.

Повременили ростовчане до 50-й минуты. Осипенко со штрафного попал в правую штангу – мяч отправился за пределы поля. Отличились вскоре хозяева не со стандарта. Бабкин потерял мяч в центре поля, а Глебов запустил атаку на Комличенко. Тот, в свою очередь, технично пробросил на Мохебби, которому переиграть Песьякова не помешал Рассказов (2:1).

Быстро упрочить преимущество в счёте ростовчане не сумели. Глебов отдал пас справа, а Мохебби примерно с линии штрафной не попал в ближний угол. Комаров с правого полуфланга задвинул удар мимо дальней штанги. Осинькин произвёл замены, у «Крыльев» пошли набросы. Галдамес навесил слева на Шитова, а тот из-под Глебова головой не попал в ворота.

Хозяева укрепили превосходство на табло на 73-й минуте. Ороз в своей штрафной не дотянулся до мяча, зато дотянулся до ноги Мохебби – это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Осипенко – в правый угол. Песьяков не угадал, куда падать. 3:1. Максим забил третий личный гол в двух матчах. Ороз потом схватил ещё и удаление – второй жёлтой карточкой в центре поля.

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Забил бы под перекладину Вахания (или Комаров, или Глебов) – было бы и красиво, и крупно. Гол Голенкова был отменён из-за офсайда. Всё равно «Ростов» выиграл шестой официальный матч подряд – команда Карпина под конец года реально дала жару. Кому там, говорите, пауза не на пользу? «Спартаку»?

Второй тур подряд «Ростов» несколько раз огорчил бывшего вратаря донской команды: неделю назад четыре мяча в свою авоську получил Медведев, теперь три гола достались рамке Песьякова. Ну а достижение «Крыльев Советов» заключается в том, что при всем своём масштабном грузе проблем они ушли на зимний перерыв не в зоне вылета и не в зоне стыков.

Кирилл Иванцов