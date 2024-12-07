Чернов: «Угальде оправдал ожидания, ему нужно было довериться»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о своём одноклубнике и главной звезде «красно-белых» на данный момент в лице Манфреда Угальде.

«Раньше он конкурировал с Соболевым. Теперь же он единственный форвард у нас и забивает. Он получает много игрового времени, тренер его любит. Залог успеха. Ему надо было чуть‑чуть довериться. Ожидания он оправдал и показал, ради чего его покупали», - говорит Чернов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу костариканский форвард оформил свой очередной гол за «Спартак», поразив ворота «Пари НН». Легионер возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России. В самом же матче «Спартак» разгромил нижегородский клуб всухую – 3:0.