Ганчаренко – о судействе: «С Новым годом!»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко после поражения от «Спартака» (0:3) ответил на вопрос о работе арбитра Евгения Кукуляка. У Ганчаренко спросили, есть ли у него претензии к главному рефери.

«С Новым годом!» - ответ Ганчаренко приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. При этом по итогам тура нижегородцы могут опуститься ниже. Всё будет зависеть от результатов других встреч.

Напомним, что Виктор Ганчаренко возглавил «Пари НН» в октябре. В восьми играх с тех пор команда отпраздновала две победы при двух ничьих и четырёх поражениях.