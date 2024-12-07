Генич попрощался с РПЛ

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предстоящей зимней паузе в российском футболе.

— Спасибо РПЛ за этот год! Было интересно. В 2024-м комментаторский пост сдал. Можно выдохнуть, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, Генич прокомментировал первый матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН». Встреча завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

В эти минуты проходят сразу два матча чемпионата России — «Зенит» принимает «Акрон», а «Ростов» играет дома с «Крыльями Советов». Текстовые трансляции всех встреч РПЛ доступны на портале LiveResult.