Сёмин: Угальде и Барко могут играть ещё лучше

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко и форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.
Оба футболиста отличились в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:0).
Специалист считает Угальде и Барко хорошими игроками, у которых есть серьезная мотивация. По мнению Сёмина, они могут играть еще лучше, чем сейчас.
— Мастерство у них есть, они работают на футбольном поле. Считаю, что эти игроки как раз пришли ко двору и становятся лидерами, — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Добавим, что Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ. В 18 матчах 22-летний костариканец забил 15 мячей.
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