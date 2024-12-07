Сёмин: Угальде и Барко могут играть ещё лучше

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко и форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

Оба футболиста отличились в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:0).

Специалист считает Угальде и Барко хорошими игроками, у которых есть серьезная мотивация. По мнению Сёмина, они могут играть еще лучше, чем сейчас.

— Мастерство у них есть, они работают на футбольном поле. Считаю, что эти игроки как раз пришли ко двору и становятся лидерами, — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ. В 18 матчах 22-летний костариканец забил 15 мячей.