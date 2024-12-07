Максименко – об Угадье: «Желаю ему, чтоб побил все рекорды»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о своём одноклубнике Манфреде Угальде. Латиноамериканцу удалось забить девять голов только в четырёх последних матчах РПЛ.

«Он молодец. По нему был виден потенциал. В чем он прибавил? Сказать трудно. Просто забивает голы. Желаю ему самого лучшего, чтобы побил все рекорды», - делится Максименко для «Матч ТВ».

Напомним, что Угальде на данный момент возглавляет гонку бомбардиров. А «Спартак» размещается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 баллами, отставая от первого места до окончания матча «Зенит» - «Акрон» всего на два балла.