Денисов рассказал, за счёт чего «Спартак» прибавил в последних матчах перед зимней паузой

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Пари НН» и результативности нападающего Угальде.

- Сегодня снова одержана крупная победа. Уже привыкли к ним?

- Очень рад, что сегодня победили и забили три мяча. Супер. Эмоции у меня только положительные.

- Все три мяча пришлись на второй тайм. Почему в первом не получилось забить?

- Так бывает. Это нормально. Нам нужно было забить один мяч. А дальше, как вы видели, игра раскрылась.

- Угальде снова забил, и теперь на его счету 15 мячей. Нет опасений, что зимой его может перекупить какой-нибудь топ-клуб?

- Нет. Он молодец. Мы его поздравляем. Делаем все для того, чтобы он продолжал забивать.

- Почему у него сейчас такая потрясающая голевая серия?

- Это и его личная заслуга, и партнеров, которые ему помогают – делают правильные передачи и так далее.

- За счет чего «Спартак» так прибавил в последних матчах перед зимней паузой?

- За счет того, что не допускаем опасности у своих ворот, работаем, как единое целое. На поле у нас присутствует цельная команда.

Реклама

Елена Григорьевская