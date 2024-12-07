Денисов рассказал, за счёт чего «Спартак» прибавил в последних матчах перед зимней паузой

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Пари НН» и результативности нападающего Угальде.
- Сегодня снова одержана крупная победа. Уже привыкли к ним?
- Очень рад, что сегодня победили и забили три мяча. Супер. Эмоции у меня только положительные.
- Все три мяча пришлись на второй тайм. Почему в первом не получилось забить?
- Так бывает. Это нормально. Нам нужно было забить один мяч. А дальше, как вы видели, игра раскрылась.
- Угальде снова забил, и теперь на его счету 15 мячей. Нет опасений, что зимой его может перекупить какой-нибудь топ-клуб?
- Нет. Он молодец. Мы его поздравляем. Делаем все для того, чтобы он продолжал забивать.
- Почему у него сейчас такая потрясающая голевая серия?
- Это и его личная заслуга, и партнеров, которые ему помогают – делают правильные передачи и так далее.
- За счет чего «Спартак» так прибавил в последних матчах перед зимней паузой?
- За счет того, что не допускаем опасности у своих ворот, работаем, как единое целое. На поле у нас присутствует цельная команда.
Елена Григорьевская
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