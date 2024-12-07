Вендел заработал дисквалификацию на матч с ЦСКА

В субботу в Российской премьер-лиге проходит матч восемнадцатого тура между «Зенитом» и «Акроном». В начале второго тайма жёлтую карточку в составе питерской команды получил полузащитник Маркус Вендел. Это предупреждение стало для бразильца четвёртым в нынешнем чемпионате России. Таким образом, следующий матч Вендел будет вынужден пропустить из-за дисквалификации.

Следующим соперником «Зенита» в Премьер-лиге будет ЦСКА. Игра пройдёт в самом начале весны, точная дата ещё не определена. Вендел за питерскую команду сыграть не сможет.

Следить за игрой «Зенит» - «Акрон» можно в текстовой трансляции.