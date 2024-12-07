Максименко отказался оценивать сезон для «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко отказался подводить промежуточные итоги текущего сезона для «красно-белых».

«Почему выдали такую хорошую серию? Надо проанализировать и сделать выводы. Что касается сезона, то я не буду оценивать часть. Нужно смотреть весь сезон. Мы будем оценивать нашу игру в конце», - делится вратарь с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что вечером субботы «Спартаку» удалось разгромить дома «Пари НН» (3:0) в рамках поединка 18 тура Российской премьер-лиги. Победа позволила москвичам набрать 37 баллов и закрепиться на третьей строчке в таблице.