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Максименко отказался оценивать сезон для «Спартака»

07 Декабря 2024 • 18:06 Комментировать

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко отказался подводить промежуточные итоги текущего сезона для «красно-белых».

«Почему выдали такую хорошую серию? Надо проанализировать и сделать выводы. Что касается сезона, то я не буду оценивать часть. Нужно смотреть весь сезон. Мы будем оценивать нашу игру в конце», - делится вратарь с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что вечером субботы «Спартаку» удалось разгромить дома «Пари НН» (3:0) в рамках поединка 18 тура Российской премьер-лиги. Победа позволила москвичам набрать 37 баллов и закрепиться на третьей строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко
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