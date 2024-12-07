Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» назвали составы на очный матч РПЛ

Вечером 7 декабря в Каспийске в рамках 18 тура РПЛ сойдутся махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Оба клуба назвали свои составы на поединок.

«Динамо Махачкала»: Волк, Алибеко, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов,Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич (к), Угочукву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

Напомним, что оба коллектива разместились перед очной встречей в середине турнирной таблице. «Рубин» повыше, у казанцев восьмое место и 23 очка. «Динамо» на 11-м месте с 17 баллами и в одном балле отрыва от стыковых матчей.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал. Старт - 19:00 по Москве.