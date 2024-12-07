Гаврилов: «Спартак» может стать чемпионом России»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий после субботней победы команды Деяна Станковича над «Пари НН» со счётом 3:0. По словам Гаврилова, он рад за «красно-белых» и ожидает от них борьбы за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Главное, чтобы весной так же продолжали играть. «Спартак» может побороться за чемпионство в этом сезоне, там «Краснодар» и «Зенит» недалеко в турнирной таблице. Главное, верить и кропотливо работать», - цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» выиграл шесть последних матчей чемпионата России. При этом четыре последние победы были крупными, что является повторением рекорда. Зимнее межсезонье команда Деяна Станковича проведёт на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.