«Ростов» уже ведёт в матче с «Крыльями Советов»

Второй тайм 18-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов» стартовал с голевой атаки хозяев поля.

На 50-й минуте ошиблись самарцы на своей половине поля, Николай Комличенко покатил мяч на ход Мохаммаду Мохебби, тот вошел в штрафную с двумя соперниками на плечах и пробил низом в правый от себя угол.

Счёт стал 2:1. В конце первого тайма Иван Олейников открыл счет, а вскоре гости пропустили в свои ворота после рикошета от Алоиса Ороза.

«Ростов» закрепляется на седьмом месте в таблице, соперник - 10-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.