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«Ростов» уже ведёт в матче с «Крыльями Советов»

07 Декабря 2024 • 17:49 Комментировать
Ростов
2:1
Крылья Советов
1 1.80 X 3.95 2 4.40
2-й тайм

Второй тайм 18-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов» стартовал с голевой атаки хозяев поля.

На 50-й минуте ошиблись самарцы на своей половине поля, Николай Комличенко покатил мяч на ход Мохаммаду Мохебби, тот вошел в штрафную с двумя соперниками на плечах и пробил низом в правый от себя угол.

Счёт стал 2:1. В конце первого тайма Иван Олейников открыл счет, а вскоре гости пропустили в свои ворота после рикошета от Алоиса Ороза.

«Ростов» закрепляется на седьмом месте в таблице, соперник - 10-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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