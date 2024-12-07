Червиченко – о «Спартаке»: «Я бы не захлёбывался слезами счастья преждевременно»

Бывший менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о «красно-белых». Столичный клуб совершил превосходный рывок в чемпионате России, финишировав на третьем месте по итогу 18 туров первой части сезона.

«У «Краснодара» игра была более убедительной, а после все посыпалось. Эти же «Спартака», которые сейчас выглядят отлично, болтались в начале сезона в середине таблицы. Не захлёбывался бы соплями счастья, а подождал возобновления сезона и посмотрел, как они будут выглядеть в марте», - говорит Червиченко с «Матч ТВ».

Вечером субботы «Спартак» разгромил дома «Пари НН» - 3:0. В турнирной таблице у столичного клуба 37 баллов, третье место и пока что двухочковое отставание от первой строчки.