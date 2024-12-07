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Игрок «Спартака» Денисов: «Приятно уходить на зимний перерыв с заслуженной победой»

07 Декабря 2024 • 17:48 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Пари НН

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался после победы над «Пари НН».

Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась победой «красно-белых» с крупным счетом 3:0.

— «Красно-белые», мы очень старались и бились, чтобы победить! Приятно уходить на зимний перерыв с заслуженной победой, — написал Денисов в своем телеграм-канале.

«Спартак» ушел в отпуск, находясь на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 37 набранных очков после 18 матчей.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Оренбург». Встреча пройдет в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
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