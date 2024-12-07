Сёмин: «Станкович привил «Спартаку» победный дух, который был у Романцева»

Известный тренер Юрий Сёмин отреагировал на последние успехи «Спартака». «Красно-белые» выиграли шесть последних матчей Российской премьер-лиги. По словам Сёмина, главный тренер «Спартака» Деян Станкович смог привить команде победный дух.

«За это время он [Станкович] достаточно быстро нашёл правильные решения, как мобилизовать команду, как спартаковцам привить этот победный дух, который всегда был у Романцева. Думаю, он нашёл это. Игроки стали лучше играть», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» ушёл на зимние каникулы на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Остальные матчи восемнадцатого игрового дня уже не могут повлиять на турнирное положение команды Станковича.