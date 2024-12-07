Бонгонда назвал топ-форварда, с которым можно сравнить Угальде

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результативности нападающего Манфреда Угальде и рассказал, сможет ли его команда побороться с «Зенитом» за золотые медали.

- Как объясните такую потрясающую игру Угальде?

- Если ты нападающий, ты должен много забивать. Угальде – это хороший нападающий, поэтому у него все получается.

- С кем из топ-форвардов можете его сравнить по манере игры?

- Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее.

- «Спартак» под конец сезона разыгрался, много забивает, но впереди длительный зимний перерыв. Нет сожаления, что уходите на паузу на таком хорошем пике формы?

- От моих сожалений все равно ничего не изменится, поэтому нет смысла об этом рассуждать. Пауза будет для всех. Все команды находятся в одинаковых условиях. Мы будем стараться и после паузы работать еще лучше и показывать хорошие результаты.

- «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за первое место?

- Могу сказать, что мы сейчас заслужили отпуск, потому что отлично поработали, а что будет потом, будем ли мы бороться за золотые медали – посмотрим. Сейчас этого сказать никто не может. Единственное, могу пообещать, что будем работать над этим.

Елена Григорьевская