Дзюба впервые за 6 лет забил «Зениту»

В эти минуты проходит матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Акроном». После первого тайма тольяттинцы ведут со счетом 2:1.

Автором одного из забитых мячей «Акрона» стал 36-летний нападающий Артём Дзюба, выступавший ранее за «Зенит».

Как отмечает телеграм-канал Opta Sports, Дзюба забил «Зениту» впервые с апреля 2018 года. В тот момент форвард выступал за тульский «Арсенал».

Стоит сказать, что гол в ворота «сине-бело-голубых» стал для Дзюбы третьим в текущем сезоне РПЛ.

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